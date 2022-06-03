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Названы российские курорты с подешевевшей арендой жилья

«Авито Недвижимость»: в 2022 году снять жилье стало дешевле в Анапе и Сочи

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Долгосрочная аренда квартир в Анапе и Сочи за год (с мая 2021 года по май 2022-го) подешевела на 16,7 и 23 процента соответственно. Такие данные назвали аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

Специалисты выяснили, что помимо квартир в Сочи стало намного дешевле арендовать загородные дома — за год средняя ставка уменьшилась на 40 процентов. «Это может быть связано с тем, что ввиду увеличения спроса на российский туризм арендодатели начали видеть больше выгоды в краткосрочной аренде и сдавать квартиры посуточно», — пояснил руководитель направлений долгосрочной аренды и коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев.

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Однако в целом на курортах Краснодарского края долгосрочная аренда жилья за год в среднем подорожала на 41 процент — сейчас квартиру в регионе можно снять в среднем за 22 тысячи рублей в месяц. Краткосрочная аренда, по данным аналитиков, тоже подорожала — рост показателей составил 20 процентов по сравнению с маем 2021-го. Сейчас жилье на сутки можно снять в среднем за 2000 рублей.

Рост цен отметили и на загородные дома — аренда таких объектов в Краснодарском крае выросла на 40 процентов за год, до 28 тысяч рублей в месяц. В «Авито» повышение ставок на все типы размещения объясняют повышенным спросом.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что за год съемное жилье сильнее всего подешевело в Алуште, где средняя цена аренды за сутки упала на 28 процентов, до 2,56 тысячи рублей. Другим российским курортом, где посуточное жилье подешевело, эксперты назвали Ялту — там его стоимость понизилась на 13 процентов, до 4,34 тысячи рублей.

Нина Ташевская
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