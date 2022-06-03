В Молдавию приехали русскоговорящие разведчики из США и Германии

WarGonzo: в Молдавию прибыли 49 русскоговорящих сотрудников ФБР и 24 немецких разведчика

В Молдавию прибыли несколько десятков русскоговорящих сотрудников спецслужб США и Германии. Об этом стало известно из Telegram-канала военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo.

Уточняется, что в страну приехали 49 сотрудников ФБР, специализирующихся на противодействии российскому влиянию. В их задачи входит реформирование правоохранительной и силовой систем. По информации Пегова, перестройка систем может быть связана с планами присоединить Молдавию к Румынии.

Кроме американцев в страну, а конкретно в Кишинев, прибыли 24 сотрудника службы внешней разведки Германии. Они будут специализироваться по линии соприкосновения с Приднестровьем и, по словам Пегова, «возможно готовить плацдарм для ведения боевых действий».

Ранее стало известно, что правительство Молдавии работает над законопроектами, которые позволят ввести в страну иностранцев со своим оружием. В частности, в закон о госгранице внесут пункт, позволяющий иностранным и международным специализированным агентствам охранять рубежи Молдавии.