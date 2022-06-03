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В США призвали внести больше россиян в санкционные списки

Сенаторы США призвали главу Минфина Йеллен внести больше россиян в санкционные списки

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американские сенаторы направили письмо главе Минфина США Джаннет Йеллен с призывом ужесточить антироссийские санкции в связи с российской спецоперацией на Украине. Они заявили о необходимости применять рестрикции не только к физлицам, «занимающим высокое положение в РФ», но и к чиновникам более низкого ранга. Об этом пишет «Интерфакс».

Конгрессмены также предложили Йеллен при введении санкций принимать во внимание список Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией), в котором насчитывается 6 тысяч человек.

В письме отмечается, что сенаторы готовы «оказать помощь при имплементации подобных санкций в отношении тех, кто содействует вторжению России на Украину».

Под письмом стоят подписи сенаторов как от демократической, так и от республиканской партии: Марка Уорнера, Марко Рубио, Рона Уайдена, Джеймса Риша, Мартина Хайнриха, Сьюзан Коллинс, Кирстен Джиллибранд, Джона Корнина, Бена Сасса.

2 июня Минторг США ввел новые ограничения против компаний из России и Белоруссии, в опубликованный список вошло 71 юридическое лицо, в том числе судостроительные и авиастроительные предприятия. Для них наложен запрет на доступ к оборудованию и технологиям американского производства. В России таких компаний оказалось 65, среди них — «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина», авиационная корпорация «Рубин», ОКБ имени Яковлева.

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Марина Совина
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