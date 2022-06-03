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В Германии пропала часть марок сигарет из-за военной операции на Украине

В Германии с прилавков пропали некоторые марки сигарет из-за нарушенных цепочек поставок

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В Германии с прилавков пропали некоторые марки сигарет из-за российской военной операции на Украине и нарушения цепочек поставок. Об этом сообщает Volksstime.

Табачный концерн Philip Morris, которому принадлежат такие популярные марки сигарет, как Marlboro и L&M, в настоящее время может поставлять немецким розничным сетям только ограниченное количество продукции. Все дело в нехватке бумажных упаковок для сигарет. Компания приостановила работу своего завода в Харькове, где производилась значительная часть бумаги для сигаретных пачек.

«В связи с напряженной ситуацией на рынках сырья в мире, например, нехваткой картонной упаковки, в краткосрочной перспективе может возникнуть дефицит, но только по отдельным размерам упаковки», — заявили изданию представители Philip Morris.

Ранее косметологические клиники в России после повышенного спроса на ботулинотерапию ранней весной начали опасаться дефицита ботокса, запасы которого были сделаны еще до начала спецоперации на Украине. Производитель препарата — компания AbbVie — из США приостановила импорт в страну еще в марте. Вместо ботокса AbbVie в Россию пришли препараты Ipsen и Merz, однако их импорт сокращается. Косметологи опасаются истощения запасов средства, а использовать российские аналоги пока не готовы.

Синдром отмены: Россия
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Виктория Кондратьева
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