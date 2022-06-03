Россиянам стал доступен еще один турецкий курорт

АТОР: туроператор ANEX Tour запустил туры с прямым перелетом на турецкий курорт Измир

Россиянам стал доступен еще один турецкий курорт — туроператор ANEX Tour запустил туры с прямым перелетом в Измир. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что первый полет состоялся в четверг, 2 июня. Планируется, что рейсы из московского аэропорта Домодедово в город, расположенный на берегу Эгейского моря, будет совершать компания Pegasus Airlines дважды в неделю: по понедельникам и четвергам. В туристической отрасли добавили, что на ближайшие рейсы билеты уже раскуплены.

В пресс-службе ANEX Tour пояснили, что пока Измир не особенно популярен у российских туристов, однако там есть много красивых пляжей и исторических мест, а также курортов, которые могут понравиться дайверам, винд- и кайт-серферам. Например, Кушадасы или Алачаты.

В АТОР сообщили, что стоимость недельного тура в Измир на двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле по системе «все включено» начинается от 91,6 тысячи рублей, в пятизвездочном — от 106 тысяч рублей.

В начале июня россиянам перечислили все возможные способы улететь в Турцию из 15 российских городов прямыми рейсами. Перелеты осуществляют «Аэрофлот», Azur Air, «Азимут», Corendon Airlines, Pegasus Airlines, Pegas Fly, Red Wings, и Turkish Airlines.