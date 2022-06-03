Жену Бибера заметили в откровенных нарядах без бюстгальтера на улице

Модель Хейли Бибер дважды за день появилась на улицах Нью-Йорка без бюстгальтера

Американскую модель и жену певца Джастина Бибера Хейли Бибер папарацци дважды за день заметили на улицах Нью-Йорка в откровенной одежде без бюстгальтера. Соответствующий материал и фото приводит Daily Mail.

Отмечается, что изначально девушка отправилась на обед в ресторан Dumbo House, выбрав в качестве наряда облегающее платье длины миди телесного оттенка с глубоким V-образным вырезом, обнажающим плечи. Кроме того, вещь дополняли расклешенные рукава, завязки на шее, а также разрез в задней части изделия. Свой образ манекенщица украсила серьгами-кольцами, коричневыми солнцезащитными очками овальной формы и макияжем в нюдовых тонах.

Позднее в тот же день Бибер появилась на мероприятии в отеле One Hotel. На кадрах, сделанных папарацци, знаменитость предстала в оголяющем живот черном топе, застегнутом на одну пуговицу, и мешковатых брюках серого цвета. Помимо этого, она надела кожаную оверсайз-куртку и ботинки бренда Dr. Martens.

Журналисты издания обратили внимание на подарочный пакет голубого цвета с названием косметической марки модели Rhode, запуск которой запланирован на лето 2022 года. Модель держала его в руках, покидая здание гостиницы.

В апреле Хейли Бибер впервые рассказала о своем состоянии после пережитого микроинсульта. 25-летняя манекенщица призналась, что 10 марта почувствовала «странное ощущение» в правой руке — кончики ее пальцев онемели. По словам модели, когда ее муж поинтересовался ее состоянием, она осознала, что не может говорить.