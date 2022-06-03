Япония поставила очередной антирекорд рождаемости

Япония обновила антирекорд рождаемости

Показатель рождаемости в Японии за 2021 год поставил очередной антирекорд с момента начала мониторинга демографической ситуации в стране. Об этом свидетельствует исследование японского Минздрава, сообщает ТАСС.

Согласно этим данным, в прошлом году на свет появились около 811 тысяч новорожденных, что на 29 тысяч меньше, чем в 2020 году. Отрицательно обновил ежегодный показатель и коэффициент фертильности — он составил 1,3 ребенка на одну японку, что на 0,03 пункта ниже, чем за прошлогодний период. На данный момент, эти показатели находятся на самых низких значениях со времен окончания Второй мировой войны.

Согласно прогнозам Минздрава, из-за фактора увеличения доли людей пожилого возраста, к 2053 году население 126-миллионой страны сократится до 100 миллионов, затем к 2065 году — до 88 миллионов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Совете Федерации, призвал запретить проведение абортов в частных клиниках и по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Он отметил, что это могло бы стать частью мер по защите прав ребенка на жизнь, и в конечном итоге позволило бы увеличить показатели рождаемости в стране.