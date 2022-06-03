В российском регионе появилась возможность арендовать землю за рубль

В Свердловской области разрешили арендовать за рубль землю для сельскохозяйственных работ

В Свердловской области появилась возможность арендовать земельные участки за один рубль. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, пишет «Интерфакс».

Речь идет о наделах для сельскохозяйственных работ, а арендовать их по такой цене россияне смогут до конца 2022 года. «Это дает нам возможность вовлечь в оборот участки, которые не использовались в течение трех предыдущих лет, то есть с 2019 года», — пояснил глава региона. Власти Свердловской области планируют, что таким образом будет вновь обрабатываться более трех гектаров земли.

Информация о расположении и размерах участков размещена на сайте областного министерства по управлению госимуществом и на порталах муниципальных образований. «Арендная плата в один рубль предусмотрена по договорам, которые будут заключены со дня вступления постановления в силу», — заявили в департаменте информполитики.

Ранее землю за рубль предложили арендовать в Подмосковье. Такой льготой могут воспользоваться импортозамещающие предприятия. Об инициативе впервые рассказал губернатор региона Андрей Воробьев 14 марта. Он отметил, что помимо предоставления земли за символическую цену правительство готово помочь в начинании новых проектов.