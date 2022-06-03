Диетолог и шеф-повар раскрыли секрет маринования и готовки полезного шашлыка

Диетолог Студеникина посоветовала жарить шашлыки на вертикальном мангале

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, специалист по пищевому поведению спа-центра здоровья Verba Mayr Марина Студеникина раскрыла секрет готовки полезного шашлыка. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила, что ароматические углеводороды — бензопирены, которые содержатся в дыму и оседают на аппетитной корочке, имеют канцерогенное действие.

По ее словам, снизить вред может нестандартное расположение шампуров. «Мясо лучше жарить на вертикальном мангале, чтобы избежать попадания жира в огонь. Также рекомендуется убрать подгоревшую корочку — именно в ней концентрируются вещества, провоцирующие хроническое воспаление и преждевременное старение», — рассказала Студеникина.

Шеф-повар центра здоровья Алексей Никитин, в свою очередь, посоветовал выбирать для мясного шашлыка седло барашка, свиную и говяжью вырезку, куриную и индюшачью грудку — мягкие и сочные части, которые не нуждаются в долгом мариновании.

Их проще и полезнее запечь как есть, а солить и приправлять уже готовое мясо. В качестве приправ идеальны зелень, свежемолотый перец, лимонный сок. Если мясо жестковато, его стоит замариновать в луке мелкой нарезки (соотношение 1:1 по весу) и зелени на два-три часа, можно добавить туда немного оливкового масла и сухого вина. Алексей Никитин шеф-повар

Также, по словам Никитина, не стоит использовать майонез или сахаросодержащие напитки, поскольку это не улучшит вкус, но перегрузит поджелудочную железу и печень.

Среди полезных блюд для пикника Студеникина также назвала рыбу и морепродукты, посоветовав приготовить филе лосося и креветки на шпажках.

Свежее филе достаточно просто натереть солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком, завернуть в фольгу и запечь на гриле прямо в ней (достаточно пять-семь минут с каждой стороны). Хорошим дополнением станут креветки, которые нужно разморозить, очистить от панциря, смазать смесью кунжутного масла, красного перца и соли и нанизать на замоченные предварительно в воде деревянные шпажки. При нанизывании нужно чередовать ракообразных с дольками лимона. Запекать такие мини-шашлычки нужно всего три-четыре минуты, часто переворачивая. Марина Студеникина врач-диетолог

Кроме того, с собой на пикник стоит прихватить овощи, которые могут стать гарниром для шашлыка, продолжает Студеникина. По ее словам, можно нарезать ломтиками примерно в один сантиметр толщиной кабачки, баклажаны, тыкву и запечь на решетке или на шампуре (солить уже после приготовления).

«А можно сделать вариант кавказского блюда аджапсандали: мясистые свежие помидоры нужно помыть и разрезать на половинки или дольки, перцы предварительно почистить. Стебли лука-порея разрезать пополам и хорошо промыть. Заложить все на решетку и обжарить по паре минут с каждой стороны до легкого обугливания кожицы», — объясняет диетолог. Когда овощи станут мягкими, их нужно очистить, как следует размять вилкой и добавить пряную зелень, винный уксус, растительное масло холодного отжима, соль и перец, добавила она.

Наконец, на гриле можно приготовить и фрукты, обращает внимание диетолог.

Брать на пикник фрукты — привычно. А вот делать их на гриле — нет. И зря: это отличный и полезный десерт, который к тому же не требует ни сахара, ни сложных топингов — жар костра вызывает карамелизацию и усиливает естественную сладость. Достаточно просто нарезать персики и яблоки на половинки и извлечь косточки, арбуз и дыню — на дольки (тоже очистить от семян) и запечь над углями на решетке. Если сладости все же не хватает, можно сдобрить фрукты небольшим количеством жидкого меда или натурального кленового сиропа. Марина Студеникина врач-диетолог

Ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников посоветовал закусывать шашлык ананасом. Содержащийся в тропическом фрукте фермент бромелаин при попадании в желудочно-кишечный тракт растворяет белок, жир и улучшает процесс пищеварения, уточнил эксперт.