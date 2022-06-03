Захарова ответила на заявление Шольца о создании самой большой армии в Европе

Захарова: ремилитаризация ФРГ разбалансирует европейскую безопасность

Форсированная ремилитаризация Берлина приведет к разбалансированию европейской безопасности и дальнейшему повышению рисков на европейском континенте. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о создании Германией самой большой армии в Европе, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Заявление канцлера ФРГ мы воспринимаем как очередное подтверждение того, что официальный Берлин взял курс на форсированную ремилитаризацию своей страны. Чем это может закончиться — увы, всем хорошо известно из истории», — указала дипломат в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что Москва будет внимательно следить за анонсированным перевооружением и возможным увеличением вооруженных сил ФРГ с учетом имеющихся у нее международных правовых обязательств о сдержанности в военной сфере. «В то время, когда нужно искать возможности снижения общих угроз, Германия, наоборот, становится на путь эскалации военно-политической обстановки на европейском континенте», — сказала она.

Ранее Шольц заявил, что в ФРГ вскоре появится самая большая конвенциональная армия в Европе, которая превзойдет численность всех стран альянса НАТО. По его мнению, эта инициатива укрепит безопасность ФРГ и союзников по оборонному блоку.