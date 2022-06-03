Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнит два каботажных рейса

Контейнеровоз «Севморпуть» выполнит два каботажных рейса в Петропавловск-Камчатский

В летне-осеннюю навигацию федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Атомфлот» обеспечит два круговых каботажных рейса из европейской части России в регионы Дальнего Востока. Об этом говорится в сообщении «Росатома».

Планируется, что 15 июня атомный контейнеровоз «Севморпуть» выйдет из порта Мурманск в направлении Санкт-Петербурга. Переход займет около 6–7 дней. В Санкт-Петербурге судно ФГУП «Атомфлот» встанет под погрузку. Рейсы будут реализованы в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Запланированы две субсидируемых каботажных перевозки грузов на атомном контейнеровозе «Севморпуть» по льготным тарифам в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении в европейскую часть России, — отметил исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. — Это реальный шанс абсолютно для любого грузовладельца доставить свой товар по цене перевозки груза. Нет необходимости платить за фрахт атомного контейнеровоза».

«Атомфлот» ведет работы по открытию регулярной сезонной контейнерной линии в акватории Северного морского пути.

Первый рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» в летне-осеннюю навигацию 2022 года пройдет по маршруту Санкт-Петербург — Петропавловск-Камчатский — Мурманск в период с 22 июня по 01 августа. В настоящее время продолжается формирование грузовой базы в порту Санкт-Петербург. Рассматривается вариант, что атомный контейнеровоз после завершения погрузочных работ зайдет в порт Мурманск за дополнительным грузом, а затем выйдет в Петропавловск-Камчатский. Проведение второго рейса запланировано на сентябрь.

