Российский косметолог раскрыла правду про омолаживающий эффект кремов

Косметолог Мария Беллини заявила, что кремы не помогают избавиться от морщин

Российский врач-косметолог и пластический хирург Мария Беллини раскрыла правду про омолаживающий эффект кремов. Комментарий эксперта приводит «Пятый канал».

Специалистка заявила, что кремы не смогут помочь избавиться от морщин. Медик объяснила свое утверждение тем, что молекулы многих действующих веществ, содержащихся в составе антивозрастных средств, не способны проникнуть сквозь кожный покров в силу своего большого размера. По словам Беллини, они образуют на поверхности кожи водонепроницаемую пленку, поэтому усваивается лишь их незначительная часть.

«Гиалуроновая кислота, коллаген, растительные экстракты, молекулы которых значительно превышают 500 килодальтон, не работают должным образом, как заявлено в рекламе», — заверила собеседница издания, назвав глубокое увлажнение с помощью кремов мифом.

Ранее в мае российский врач-дерматолог и косметолог Анна Карпова рассказала о вреде популярного секрета красоты жительниц Южной Кореи. Речь шла о схеме умывания «4-2-4», согласно которой сначала необходимо четыре минуты очищать лицо с помощью гидрофильного масла, затем в течение двух минут использовать пенку и еще четыре минуты выполнять контрастное умывание. Так, медик не рекомендовала обладательницам жирной кожи выполнять последний пункт схемы, поскольку он может обернуться для них избыточной выработкой кожного сала.