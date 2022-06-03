В Госдуме отреагировали на новый санкционный пакет

Депутат Чепа считает, что санкционный пакет Евросоюза выгоден больше США, чем самому ЕС

Мы уже привыкли к санкционным пакетам Евросоюза. Многое из нового пакета ожидалось. При этом нефтяное эмбарго выгодно не самому ЕС, а больше США, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат рассказал о своей реакции на новый пакет санкций.

Шестой санкционный пакет

3 июня шестой пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России вступил в силу. Главная составляющая нынешнего пакета ограничительных мер — постепенный отказ от российских нефти и нефтепродуктов. При этом временное исключение будет сделано для нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба». Также шестой санкционный пакет включает в себя персональные ограничения в отношении российских чиновников и бизнесменов и отключение от международной системы банковских коммуникаций трех российских кредитных организаций: Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

Мы уже настолько привыкли, что к санкциям против нескольких финансовых учреждений и отключению от SWIFT были готовы. Все понимали, что не сегодня, так завтра это произойдет. Поэтому не произошло ничего неожиданного Алексей Чепа депутат

«Граждане, которых ввели в санкционный список, — это очередная попытка повлиять на определенные слои российского общества в надежде, что эти слои окажут влияние на власть», — заявил Чепа.

Нефтяное эмбарго

Депутат считает, что нефтяное эмбарго было введено под давлением определенных сторон.

«Здесь надо искать выгоды получателей. Россия от этого ничего не потеряет, потому что она продавала. Российская нефть поступала и будет поступать в европейские страны через посредников. Наша страна при этом получает средств больше, чем это было до введения санкций, потому что поднялись цены. Пусть Россия и продает неким посредникам со скидкой, но в сумме оказывается больше. Выигрывает от эмбарго несколько стран, которые поставляют нефть. В первую очередь выигрывают Соединенные Штаты Америки», — уверен он.

При этом Алексей Чепа убежден, что европейским странам введение нефтяного эмбарго невыгодно.

Нефтяное эмбарго только поднимает цену на нефть, которая сегодня запредельная Алексей Чепа депутат

«Европейцы приобретают нефть по более высокой цене. Все это сказывается на простых людях, потому что растет цена на топливо и растут транспортные расходы. Санкции — это политический шаг, но, с другой стороны, это удар по карману обычных европейских граждан», — заключил депутат.

Согласование шестого пакета затянулось на несколько недель из-за позиции Венгрии, которая заявляла о невозможности быстро отказаться от закупок российской нефти.

