Представители Пентагона на Украине изучили захваченное оружие ВС России

NYT сообщила об изучении специалистами Пентагона захваченной военной техники ВС России

Представители Пентагона в прошлом месяце прибыли на Украину. Об этом сообщает газета The New York Times.

Сотрудники американского военного ведомства находились на Украине неделю. В ходе визита они изучали захваченную технику Вооруженных сил (ВС) России, в том числе боеприпасы, системы наведения ракет и лазерные дальномеры.

По словам одного из исследователей Дэмиена Сплитерса, оружие и системы ВС России были построены на основе западных чипов. Детали оборудования и вооружений также были разработаны в компаниях из США и ЕС.

Какое оружие использует Россия на Украине

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе 24 февраля. Он подчеркнул, что России удалось нарастить потенциал в сфере новейших видов вооружений. Речь идет о крылатых ракетах семейства «Калибр» большой дальности, ракетах семейства оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал», стратегическом ракетном комплексе «Авангард», гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракете «Циркон», стратегическом ракетном комплексе PC-24 «Ярс», зенитном ракетном комплексе (ЗРК) С-400 «Триумф», истребителях Су-35, атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» и атомной подводной лодке специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852.

В конце апреля глава государства сказал, что у России есть вооружение, которым можно похвастаться. «Но мы не будем хвастаться, мы будем использовать, если потребуется», — сказал глава государства. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя заявление Путина, объяснил, что президент России еще три года назад в ходе послания Федеральному Собранию представил новые российские разработки. По словам главы МИД России, Москва была вынуждена заниматься гиперзвуковыми вооружениями, так как прекрасно знала, что система ПРО США будет направлена не на КНДР или Иран, а против России и впоследствии КНР.

Вице-премьер Юрий Борисов, в свою очередь, сообщал, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине применяет лазерное оружие. Он отметил, что лазерный комплекс «Задира» может поражать цели на расстоянии до пяти километров. Кроме того, по его словам, в России ведется разработка гиперзвуковых ракет нового поколения для различных носителей. Новыми боеприпасами оснастят модернизированные и перспективные авиационные комплексы.

Захваченные комплексы Javelin и танки

Минобороны России регулярно отчитывается о захвате вооружения в ходе спецоперации на Украине. В конце апреля военное ведомство сообщило, что российским бойцам удалось захватить полевой склад Вооруженных сил Украины, на котором хранилось около тысячи единиц вооружения. Утверждается, что на захваченном складе было как советское, так и поставленное странами НАТО вооружение — противотанковые комплексы Javelin и NLAW. Также на складе были обнаружены беспилотники и личное стрелковое оружие — винтовки и револьверы.

Незадолго до этого Минобороны отчиталось о захвате в районе Харькова крупного склада, на котором находилось несколько тысяч тонн различных боеприпасов для артиллерии, минометов и систем залпового огня. Президент России впоследствии поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу передать трофейную технику западного производства и оружие, в том числе танки и комплексы Javelin, в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин говорил, что военнослужащим Донецкой народной республики также удалось захватить западное вооружение. «В нашем распоряжении оказались семь единиц переносных противотанковых управляемых ракет NLAW шведско-британского производства, а также ПТУР украинского производства "Стугна-П"», — отчитался он.

О захвате западного оружия также сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, российское вооружение «на порядок лучше», чем иностранные трофеи, захваченные на Украине.