Лавров разъяснил слова Путина о «невиданном оружии»

Глава МИД Лавров напомнил о представленном Путиным новом российском оружии

Президент России Владимир Путин еще три года назад в ходе послания Федеральному Собранию представил новые российские разработки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на просьбу журналистов разъяснить недавнее заявление главы государства о «невиданном оружии». Интервью опубликовано итальянской телекомпанией «Медиасет».

«Так он [Путин] откровенно и подробно разъяснил, мы стали заниматься ими после того, как США вышли из Договора о противоракетной обороне. Тогда президент Джордж Буш-младший, отвечая на вопрос, зачем они разваливают этот важнейший документ, в значительной степени обеспечивавший глобальную стабильность, сказал президенту России, что они выйдут из этого Договора, так как это будет их противоракетная система, которая не нацелена против России. Мол, их беспокоят Северная Корея и Иран, а "вы делайте в ответ, что хотите". Они тоже будут это рассматривать, как ненаправленное против США», — рассказал Лавров.

По словам главы МИД России, Москва была вынуждена заниматься гиперзвуковыми вооружениями, так как прекрасно знала, что система ПРО США будет направлена не на КНДР или Иран, а против РФ и впоследствии КНР. «Нам были нужны вооружения, которые гарантированно могут преодолевать противоракетную оборону. Иначе у страны, обладающей ПРО и наступательными вооружениями, может появиться искушение нанести первый удар в надежде на то, что ответный будет подавлен системами ПРО», — уточнил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия не скрывает наличие этого оружия и предлагала США дискуссию о системах, которые появились и появятся.

Президент России 27 апреля заявил, что у РФ есть вооружение, которым можно похвастаться. «Но мы не будем хвастаться, мы будем использовать, если потребуется», — сказал глава государства.