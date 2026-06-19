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20:12, 19 июня 2026Мир

Захарова задалась вопросом из-за нового конфликта Трампа с европейским лидером

Захарова поинтересовалась, вызовет ли МИД Италии посла США из-за конфликта Трампа и Мелони
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поинтересовалась, намерено ли итальянское дипведомство вызвать посла Соединенных Штатов в связи с высказываниями президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Ее комментарий опубликован в Telegram.

«Кстати, а посла США вызвали в итальянский МИД? Странно. После слов российского журналиста, не занимающего никаких официальных постов, посла России вызвали молниеносно. С чего бы такая задержка на этот раз?» — написала дипломат.

Захарова посоветовала нынешним итальянским властям взять пример с экс-премьера Сильвио Берлускони, который «сделал Италию снова великой», и начать действовать в соответствии с национальными интересами своей страны.

Ранее глава итальянского МИД Антонио Таяни отменил визит в США после слов Трампа о том, что Мелони якобы «умоляла» его о совместном фото на саммите «Большой семерки». Сама премьер Италии назвала это утверждение «полностью выдуманным», добавив, что она была «поражена» комментариями американского лидера.

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