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20:16, 19 июня 2026Бывший СССР

В Прибалтийской стране анонсировали прибытие нового контингента США

Литва анонсировала прибытие нового контингента армии США летом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Решение о прибытии контингента армии США в Литву уже принято. Об этом в эфире литовской радиостанции сообщил заместитель председателя парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

«Возможно, в Литву будет направлен несколько меньший по численности контингент, но в принципе статус-кво сохранится», — анонсировал он.

По словам политика, войска США ожидают в прибалтийской стране в течение лета.

Ранее стало известно, что США провели ротацию военнослужащих, базирующихся в Литве. По словам министра обороны прибалтийской республики Робертаса Каунаса, Прибалтика имеет критически важное значение как для НАТО, так и для Соединенных Штатов.

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