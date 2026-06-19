Белоруса наделили статусом смотрящего за баней в российской колонии

В Курганской области суд добавил срок белорусу за статус смотрящего за баней в колонии

Кетовский районный суд Курганской области добавил срок гражданину Белоруссии, которого в колонии наделили криминальным статусом смотрящего за банно-прачечным комплексом. Об этом сообщает Ura.Ru.

Иностранец отбывал наказание за наркопреступления в местной ИК-2 с 2017 года. Там он приобщился к воровским понятиям. Сам он пояснял, что долгое время не мог устроиться на работу в колонии из-за своего паспорта. Тогда местные криминальные авторитеты предложили ему стать смотрящим за баней. Его обязанностями стало «распределять полученное на каптерке вещевое довольствие по всей массе осужденных», указано в приговоре.

Нарушения в колонии нашли сотрудники ФСБ и ФСИН в 2022 году. Они узнали, что белорус с 2021 года входит в местное криминальное сообщество, пользуется авторитетом среди осужденных, участвует в сходках. Кроме того, имея доступ к вещевому довольствию, смотрящий распределял его в интересах криминальной верхушки в ущерб другим осужденным. У него были привилегии в виде спального места в «углу» и доступа к общаку.

В итоге суд признал его участником движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России) и по статье 282.2 УК РФ («Участие в деятельности организации, признанной в РФ экстремистской») белорусу назначили дополнительное наказание в виде двух лет лишения свободы. Сам он признал вину полностью.

Ранее сообщалось, что бойцы СОБР «Байкал» штурмом взяли дома двоих смотрящих и пятерых их приверженцев в Иркутской области.