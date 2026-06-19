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Силовые структуры
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18:27, 19 июня 2026Силовые структуры

Штурм «смотрящих» со свитой в российском регионе попал на видео

В Иркутской области задержали двух «смотрящих» и 5 их приверженцев
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Бойцы СОБР «Байкал» штурмом взяли дома двоих «смотрящих» и пятерых их приверженцев в Иркутской области. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в Росгвардии и региональном управлении Следственного комитета России.

На кадрах видны силовики, штурмующие частный дом и квартиры подозреваемых. Мужчин кладут лицом вниз.

В силовой операции участвовали также сотрудники МВД, ФСБ и ГУФСИН региона. По данным правоохранительных органов, в 2023 году 45-летний житель города Зимы был наделен криминальным статусом «смотрящего» за городом. Аналогичным статусом с 2013 года обладает его 54-летний «коллега» из соседнего Саянска. Они со свитой сторонников в возрасте от 34 до 44 лет занимались распространением идеологии так называемой «воровской» власти, пропагандировали криминальные традиции и нормы поведения, основанные на «тюремных понятиях».Также за счет заключенных местных колоний пополнялся общак.

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъята наличность на сумму более миллиона рублей, игральные карты с атрибутикой экстремистского движения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и 282.2 УК РФ («Организация и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской»). Фигурантов дела заключили под стражу.

Ранее Верховный суд Республики Коми приговорил к 12 годам лишения свободы вора в законе Василия Бочека, назначенного «смотрящим» за Сыктывкаром.

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