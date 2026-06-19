Президент страны — союзницы США удивил Путина

Президент Филиппин Маркос — младший рассказал историю, как он удивил Путина

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший рассказал историю, как удивил российского лидера Владимира Путина рассказом о филиппинских туристах, посетивших Иркутск. Об этом сообщает RT.

«Не удивляйтесь, если начнете видеть все больше филиппинцев, гуляющих по Москве, Санкт-Петербургу, Владивостоку, Иркутску (...). Кстати, от президента Путина я услышал очень забавный комментарий по этому поводу. Я рассказывал о филиппинцах в Иркутске, а он спросил: "А что они делают в Иркутске? Там же очень холодно, вы (жители Филиппин — прим. «Ленты ру») же не привыкли к холоду"», — рассказал он.

Маркос — младший ответил Путину, что когда он сам узнал о филиппинских туристах в Иркутске, задался тем же самым вопросом.

«Но мы народ очень легко приспосабливающийся, поэтому я уверен, что они найдут там множество интересных занятий», — резюмировал филиппинский лидер.

17 июня Путин на саммите Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Казани встретился с Маркосом-младшим. В ходе переговоров филиппинский лидер пригласил российского коллегу на саммит АСЕАН в Маниле, который пройдет в ноябре этого года.