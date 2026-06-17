Путин встретился с президентом Филиппин

Путин встретился в Казани с президентом Филиппин

Президент России Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Казани встретился с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Об этом сообщает РИА Новости.

15 июня посол Филиппин в Москве Игорь Байлен сообщил, что страна запросила двустороннюю встречу президента Фердинанда Маркоса-младшего с Владимиром Путиным. Он уточнял, что встреча лидеров на саммите Россия — АСЕАН в Казани будет короткой, поскольку у Путина запланированы двусторонние беседы практически со всеми 11 представителями стран ассоциации.

Саммит Россия — АСЕАН, приуроченный к 30-летию отношений диалогового партнерства, проходит в Казани с 17 по 18 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у Путина запланировано большое количество двусторонних встреч в эти дни.