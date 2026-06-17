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17:57, 17 июня 2026Мир

Союзник США пригласил Путина на международный саммит

Лидер Филиппин Маркос-младший пригласил Путина на саммит АСЕАН в ноябре
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит АСЕАН

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший пригласил российского коллегу Владимира Путина на саммит АСЕАН, который состоится в ноябре в Маниле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как председатель я хотел бы пригласить вас принять участие в 25-м саммите АСЕАН, который пройдет в Маниле в ноябре этого года», — обратился лидер страны — союзницы США к президенту России.

15 июня посол Филиппин в России Игорь Байлен сообщил, что республика запросила двустороннюю встречу Маркоса-младшего с Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе мероприятия российский лидер проведет целый марафон двусторонних встреч.

Саммит Россия — АСЕАН, приуроченный к 30-летию отношений диалогового партнерства, проходит в Казани с 17 по 18 июня.

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