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20:22, 19 июня 2026Путешествия

Трое туристов разделись на пляже Европы догола и оказались под арестом

CB: Троих голых туристов из Австрии задержали на пляже Плайя-де-Пальма на Майорке
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Deltascope / Wikimedia

Троих голых туристов на глазах у отдыхающих задержали на популярной набережной Европы. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

Трое граждан Австрии решили раздеться догола в зоне для купания на пляже Плайя-де-Пальма, расположенном на Майорке, Испания. Когда путешественники попались на глаза проезжающему мимо полицейскому патрулю, двое из них загорали на песке, а третий купался в море.

Офицеры приказали мужчинам одеться, однако купающийся проигнорировал их и пошел дальше. Тогда сотрудник правоохранительных органов взял у спасателей доску для серфинга, зашел в воду и преградил путь отдыхающему. Он разговаривал с ним до тех пор, пока тот не согласился выйти на берег. В итоге все нудисты оказались под арестом. Мужчинам грозит штраф 750 евро (62,9 тысячи рублей) с каждого.

Ранее 29-летний колумбиец, проживающий на Майорке, приехал в гости к друзьям на Ибицу. Вскоре очевидцы заметили, как он совершенно нагой повис на стеклянной раме балкона. Этот момент попал на видео.

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