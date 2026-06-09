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20:30, 9 июня 2026Путешествия

Голый турист повис на балконе дома на Ибице и попал на видео

The Sun: Голый турист сорвался с балкона на седьмом этаже дома на Ибице и выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Голый турист сорвался с балкона на седьмом этаже дома в Испании и чудом выжил. Об этом сообщила газета The Sun.

29-летний колумбиец, проживающий на Майорке, приехал в гости к друзьям на Ибицу. Вскоре очевидцы заметили, как он совершенно нагой повис на стеклянной раме балкона. Этот момент попал на видео.

Мужчина предпринял несколько попыток забраться наверх, но его ноги соскользнули. Отдыхающий рухнул вниз, пролетел 30 метров, ударившись по пути о другие балконы, и оказался на земле. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь.

Пострадавшего немедленно госпитализировали. На данный момент он находится в реанимации с переломом таза, черепно-мозговой травмой и сильным ушибом грудной клетки. Врачи описали его состояние словами «очень серьезное». Гражданская гвардия проводит расследование.

Ранее голая россиянка рухнула на крышу виллы в Таиланде. Родственники пострадавшей считают, что она могла употребить запрещенные вещества или стать жертвой нападения.

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