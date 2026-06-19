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20:22, 19 июня 2026Ценности

Деталь во внешности блогера взбудоражила пользователей сети

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @alexander_arunov

Деталь во внешности блогера Александра Арунова взбудоражила пользователей сети. Ролик, набравший более 150 тысяч лайков, опубликован на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пользователь сети с никнеймом alexander_arunov разместил ролик, в котором запечатлел себя в семейных трусах возле кровати. Мужчина использовал липкий ролик, чтобы собрать шерсть собаки с постели. При этом на его частично оголенном теле присутствовала густая растительность.

Внимание зрителей привлекла данная особенность Арунова, о чем они написали в комментариях под постом. «Спите в шубе?», «Дайте на жилетку артикул», «А шерсть точно от собаки?», «Донор пересадки волос», — пошутили они.

Ранее в июне россиянин остался с проплешиной после пересадки волос. 34-летний Гаджиали (фамилия не раскрывается) из Нижневартовска решился на процедуру после того, как медики поставили ему диагноз андрогенная алопеция.

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