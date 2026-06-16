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13:48, 16 июня 2026Ценности

Россиянин остался с проплешиной после пересадки волос

Россиянин Гаджиали остался с проплешиной после пересадки волос за 120 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Chris Curry / Shutterstock / Fotodom

Россиянин сделал пересадку волос за 120 тысяч рублей и остался с проплешиной на голове. Подробности публикует Baza.

34-летний Гаджиали (фамилия не раскрывается) из Нижневартовска решился на процедуру после того, как медики поставили ему диагноз андрогенная алопеция Однако в итоге мужчина остался недоволен результатом пересадки.

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По словам пациента, в течение нескольких месяцев после вмешательства волосы росли на голове беспорядочно. Кроме того, у него появились уже новые залысины, а именно на затылке, откуда специалисты и брали материал для пересадки. По этой причине Гаджиали обратился за консультацией к другим специалистам, которые назвали работу коллег некачественной и порекомендовали ему обратиться в суд за компенсацией.

Во время разбирательств выяснилось, что выполнявшие пересадку сотрудники клиники допустили ряд нарушений: неправильно поставили степень облысения и перед операцией не определили плотность волос в зоне пересадки, тем самым не рассчитав нужную площадь. Обоснованность претензий мужчины подтвердил и Роспотребнадзор.

Отмечается, что россиянин намерен вернуть 120 тысяч рублей за операцию и получить компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей.

Ранее главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о пересадке волос в Турции. Знаменитость рассказала, что операция длилась шесть часов, однако он остался недоволен результатом на затылке. Слуцкий вспомнил, что врач предлагал ему сделать повторную операцию, но он отказался.

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