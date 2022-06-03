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Пентагон изучил захваченную российскую военную технику

NYT: Пентагон изучал на Украине захваченную технику ВС России

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Пентагон изучал на Украине захваченную технику Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает The New York Times.

В материале говорится, что представители американского военного ведомства прибыли на Украину в прошлом месяце с недельным визитом. В ходе него специалисты разобрали российские боеприпасы, среди которых — системы наведения ракет и лазерные дальномеры.

Как заявил один из исследователей Дэмиен Сплитерс, выяснилось, что оружие и системы ВС России были построены на основе западных чипов. Детали оборудования и вооружений также были разработаны в компаниях из США и ЕС.

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2 июня Конгресс США потребовал контроля над тысячами единиц оружия, которые Вашингтон поставил в рамках военной помощи Киеву. Отмечалось, что контроль за вооружениями будет «критически важен как для прошлых, так и для будущих запросов на финансирование».

В конце мая стало известно, что военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) стали использовать трофейное американское оружие против украинских военных. В частности, силы ЛНР начали применять одноразовые американские противотанковые гранатометы М72А5.

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Алина Гончарова
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