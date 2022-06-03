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Токаев заявил о проверке Казахстана в период беспрецедентной неопределенности

Токаев: референдум станет проверкой общества Казахстана в период неопределенности в мире

Фото: Reuters

Общенародный референдум о поправках в Конституцию Казахстана станет проверкой общества в период беспрецедентной геостратегической неопределенности в мире, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, видеообращение которого транслировалось на YouTube-канале Tengri TV.

«Это ответственный момент, который определяет будущее государства и общества в целом. Понятно, что судьба страны никого не оставит равнодушным. Сейчас мы приступили к модернизации всей отрасли. Попутно возникла необходимость радикально изменить модель управления», — заявил политик.

Он отметил, что главная цель конституционной реформы — «демократизация страны, расширение возможностей участия народа в управлении». Для этого в Конституцию Казахстана вносятся положения об укреплении системы сдержек и противовесов между ветвями власти и защиты интересов, прав и свобод граждан.

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Токаев при этом подчеркнул, что референдум станет проверкой казахстанского общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность.

«В условиях беспрецедентной геостратегической неопределенности и необходимости решения сложных задач, стоящих перед нашей страной, мы должны быть сильны своим единством и солидарностью. Подлинная демократия предполагает активное и созидательное участие в общем деле каждого гражданина», — резюмировал Токаев.

Общенародный референдум по внесению поправок в Конституцию Казахстана состоится в воскресенье, 5 июня. Содержание предлагаемых поправок было ранее опубликовано в СМИ.

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Алевтина Запольская
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