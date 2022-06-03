В Казани запустят экскурсионный трамвай «Тюбетейка»

Казанский «Метроэлектротранс» вновь запустит экскурсионный трамвай «Тюбетейка»

Экскурсионный трамвай «Тюбетейка» вновь запустят в Казани. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу муниципального унитарного предприятия «Метроэлектротранс».

Трамвай будет ходить по маршруту от железнодорожного вокзала до речного порта. Сотрудники «Метроэлектротранса» начали подготовку с очистки стрелочных переводов и проверки рельсов.

Ранее экскурсионный трамвай запускался в Казани в 2018 году на фоне наплыва туристов в связи с Чемпионатом мира по футболу.

Накануне сообщалось, что в Казани с 21-го по 28 июня пройдет IV международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest». В фестивале примут участие 14 театров, среди которых — Пермский театр кукол, театр кукол имени Образцова из Москвы и Саратовский театр кукол «Теремок».