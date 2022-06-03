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Старейшую ГЭС в России откроют для туристов

На Урале гидроэлектростанцию «Пороги» откроют для туристов к 2024 году после реконструкции

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Гидроэлектростанция «Пороги» (Порожская ГЭС) в Челябинской области, впервые запущенная в 1910 году, откроется для туристов после реконструкции. Об этом пишет «Интерфакс».

Музей ГЭС на реке Большая Сатка выиграл грант в размере пяти миллионов рублей в конкурсе Фонда Владимира Потанина «Индустриальный эксперимент» (программа #Музей без границ) в номинации «Завод-музей». Отмечается, что деньги пойдут на инженерно-технические исследования, в том числе подземные коммуникации.

Кроме того, в здании заменят старые полы, укрепят оконные блоки и проведут другие косметические работы. Для туристов будет разработана выставка с аудиогидами об истории работы электростанции и видеоинсталяция для проецирования на плотину. Начало проведения работ запланировано уже на этот год, к маю 2024 года уральский музей уже откроется для посетителей.

Ранее в мае жители Урала заметили в небе над регионом редкое природное явление — светящиеся нити. Уточняется, что подобные облака формируются на высоте около 85 километров. Они заметны в глубоких сумерках, вскоре после заката или перед восходом.

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Дарья Рыбак
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