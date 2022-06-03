Для пользователей одной соцсети запустили масштабную программу поддержки

VK Клипы подвел итоги второго года работы

Сервис коротких вертикальных видео от «ВКонтакте» подводит итоги второго года работы. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Так, суточные просмотры коротких роликов выросли в 7 раз, а общее число опубликованных клипов составило 16,5 миллиона. В честь дня рождения платформа анонсирует продление масштабной программы грантов, новый этап стартует 20 июня. Принять участие в нем смогут абсолютно все пользователи платформы, при этом участники прошлых двух этапов автоматически попадут в новый этап.

Кроме того, для пользователей VK Клипов запускаются праздничные активности — масштабный челлендж #Клипам2года. Участники смогут поздравить платформу с днём рождения. Лучшие ролики попадут в рекомендации и на вкладку «Тренды». Всё, что требуется от участников, — снять креативное поздравление и выложить его в VK Клипы с хештегом #Клипам2года.

Помимо этого, пользователи смогут пройти тест на знание VK Клипов и получить памятный подарок от «ВКонтакте».

По данным соцсети, активная поддержка творчества авторов помогает сервису стремительно двигаться вперед — в мае VK Клипы запустили отдельное мобильное приложение для iOS и Android с расширенными возможностями для создания контента, благодаря чему количество публикаций клипов выросло на 13 процентов.

По сравнению с первым годом работы VK Клипов топ зрительских интересов немного изменился — в лидеры выбились забавные животные (собаки, кошки) и автомобили. При этом юмористические видео и лайфхаки также продолжают пользоваться популярностью.