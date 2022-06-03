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В Красноярске на ребенка упали футбольные ворота

СК возбудил уголовное дело после падения мини-футбольных ворот на ребенка в Красноярске

Фото: krk.sledcom.ru

В России возбудили уголовное дело после падения мини-футбольных ворот на 13-летнего ребенка. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел в Советском районе Красноярска 31 мая. Как считает следствие, подросток вместе с двумя приятелями 12-ти и 16-ти лет пришли на территорию спортивной площадки, чтобы поиграть в футбол. Во время игры пострадавший, предположительно, повис на металлической перекладине ворот для мини-футбола и гандбола. В результате конструкция, которая не была должным образом закреплена, опрокинулась и упала на ребенка.

В настоящее время подросток находится в реанимации, у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Состояние его здоровья оценивается как крайне тяжелое.

Уточняется, что обслуживание спортивной площадки находится в ведении МАУ «Центр спортивных клубов». По факту произошедшего в отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 Уголовного Кодекса России («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

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Ксения Назарова
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