ВСУ за час выпустили полсотни снарядов по населенным пунктам ДНР

СЦКК: ВСУ за час 7 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 49 крупнокалиберных снарядов

Украинские Вооруженные силы (ВСУ) в течение одного часа семь раз обстреляли населенные пункты на территории Донецкой народной республики (ДНР), выпустив 49 снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщило представительство ДНР в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства, первый обстрел был произведен в 20:00. Украинские силовики выпустили шесть снарядов по селу Новоселовка-2, расположенному к северу от Донецка. Через 19 минут они обстреляли Петровский район Донецка, выпустив еще шесть снарядов. В 20:30 обстрелу подвергся Киевский район Донецка, по нему выпустили пять снарядов.

В 20:40 ВСУ выпустили пять снарядов по городу Макеевка, к востоку от Донецка, затем снова обстреляли Киевский район (три снаряда). В 20:50 был открыт огонь по поселку Гольмовский близ Горловки (восемь снарядов), а в 21:00 выпустили 16 снарядов по поселку Александровка на северо-востоке республики.

Ранее штаб Территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о гибели мужчины и ранении женщины в результате обстрела украинскими силами населенного пункта Горловка утром 3 июня.

