В ДНР заявили о пострадавших при обстреле Горловки

При обстреле Горловки в ДНР один человек погиб и один ранен

Штаб Территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о пострадавших при обстреле населенного пункта Горловка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«ВСУ атаковали Горловку, погиб один человек и еще один ранен», — говорится в сообщении. Уточняется, что в результате обстрела утром 3 июня погиб мужчина и получила ранение женщина.

Ранее российские следователи начали расследование после того, как 30 мая украинские силовики обстреляли столицу ДНР. В результате, по предварительным данным, погибли пять мирных жителей, в том числе 13-летний подросток, ранены 16 человек, повреждены две школы и гимназия. Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов назвал эти обстрелы самими массированными с 2014 года.