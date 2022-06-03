Садовод назвала россиянам действенные способы вырастить травы в квартире

Садовод Жашкова рассказала, что микрозелень может расти в обычной банке

Садовод Татьяна Жашкова рассказала россиянам, как вырастить микрозелень у себя в квартире на подоконнике. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала действенные способы посадки трав и ухода за ними.

Садовод со стажем отмечает, что микрозелень может расти в любом лотке и даже в обычной банке, если за ней правильно ухаживать. Семена она советует покупать в любом онлайн-магазине или агромагазине, а перед посадкой предварительно их замочить. «В первый день семена нужно замочить в воде на пять часов. Затем переложить их на обычный лоток, в котором выращивают зелень стандартных размеров», — поделилась рекомендациями Жашкова.

Эксперт также призвала внимательно следить за наличием воды в лотке: «На дно лотка следует налить воды — около сантиметра, накрыть лоток марлей, перенести на нее семена и несколько раз в течение дня спрыскивать всходы из пульверизатора».

Для второго варианта понадобится любая широкая емкость и укрытие — например, пищевая пленка или пакет. «В емкости насыпаем влажную садовую землю. Достаточно слоя толщиной около трех сантиметров. Потом следует разложить семена, смочить их обильно из пульверизатора и накрыть емкость с посевами любым прозрачным укрытием», — объяснила Жашкова.

Есть микрозелень, выращенную в домашних условиях, можно уже через пару недель. По словам специалиста, с помощью перечисленных способов можно собрать урожай почти всех съедобных видов трав — например, петрушки, базилика, лука и кресс-салата.

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