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У африканской страны возникли проблемы из-за российского миллионера

Власти Зимбабве не могут привлечь новые инвестиции в рудник из-за российского акционера

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

У крупнейшего сырьевого проекта в Зимбабве, который власти последние два года пытаются сдвинуть с мертвой точки, возникла новая проблема. Большой пакет акций принадлежит российскому миллионеру Виталию Мащицкому, что отпугивает потенциальных спонсоров шахты стоимостью три миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Согласно отчету Центра управления природными ресурсами страны, первоначальные работы по разработке месторождения Дарвендейл стартовали в начале 2020 года. Вскоре работы на руднике были остановлены из-за нехватки капитала, а с начала прошлого года участок заброшен.

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«Ви Холдинг» Виталия Мащицкого, которому принадлежит 50 процентов акций, не хочет продолжать инвестировать в проект, отметили источники издания. Африканская Kuvimba Mining House Ltd. (владеет остальными 50 процентами) не смогла привлечь новые инвестиции. Европейцы не желают заключать соглашения с компанией, у которой российские акционеры. Проект также зашел в тупик из-за «неумелого управления и недоверия», говорится в отчете Центра управления природными ресурсами.

Ранее правительство Зимбабве пригрозило фермерам конфискацией зерна в случае отказа продавать его государству по установленной низкой цене.

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Платон Щукин
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