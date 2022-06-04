В Германии указали на изменение позиции США по Украине

Депутат бундестага Быстронь: слова Киссинджера говорят об изменении позиции США по Украине

Депутат бундестага Германии Петр Быстронь в своей колонке для iDNES.cz написал, что заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе говорят об изменении позиции Вашингтона по ситуации в республике.

Немецкий парламентарий заявил, что слова Киссинджера прямо противоречат мнению западноевропейских политиков, выступающих против мирного разрешения ситуации. «Однако Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте», — пишет Быстронь.

Депутат обратил внимание, что смена позиции по Украине в США началась со статьи в New York Times, в которой говорилось, что вооруженный конфликт с Россией не входит в интересы Вашинтгона. Однако, указал Быстронь, в марте издание провозглашало, что «Украину требуется освободить вне зависимости от того, сколько времени для этого потребуется». По его мнению, такой «разворот на 180 градусов» свидетельствует о том, что США уже добились, чего хотели, и поэтому не заинтересованы в продолжении конфликта.

По мнению депутата, за последние 30 лет Вашингтон уже и так максимально расширил свою сферу влияния, перенеся ее границу из центра Европы к Днепру. Однако, полагает он, США уже не могут вмешаться в ситуацию на Украине, поскольку ее территория «входит в сферу влияния другой мировой державы».

Генри Киссинджер, выступая 24 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что западные страны должны отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а Киеву стоит пойти на территориальные уступки.