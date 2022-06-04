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Снижение мировых цен на зерно объяснили

Экономист Холод объяснил снижение мировых цен на зерно прогнозами о хорошем урожае

Фото: Brett Jordan / Unsplash

Рынок зерна — один из самых сложных в вопросе наращивания производства. Из-за этого мир остро реагирует на прогнозы о его дефиците. От чего зависит изменение цен, «Ленте.ру» рассказал доктор экономических наук, бывший начальник департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод.

Рынок зерна

Поставки зерна из Украины, как и из любой другой страны, крайне важны для мирового рынка. В случае выпадения этой доли ее будет невозможно заменить в краткосрочной перспективе, считает экономист.

У вас есть какой-то объем, но если вы вырежете из него несколько процентов, это будет критично, потому что заменить его будет нечем. Тут каждый поставщик, в том числе Украина, является критичным для мирового рынка. Сельскохозяйственное производство статично, и быстро нарастить кому-то другому производство очень тяжело, как в других отраслях

Леонид Холоддоктор экономических наук

Снижение цен

После резкого скачка стоимости зерна, цены на него начали снижаться сразу из-за нескольких факторов, отметил Леонид Холод.

«Сейчас биржевые цены пошли вниз, потому что была дана перспектива по поводу этого украинского зерна — его ждут больше 20 миллионов тонн по текущим контрактам, которые были просто недопоставлены на мировой рынок. Также для мирового рынка там довольно значительное количество кукурузы — это 10 процентов от потребностей мирового рынка, большой объем. Была дана перспектива, что оно не пропало и не сгорело, а так или иначе его можно будет вывезти», — сказал он.

Помимо роли зерна из Украины, внимание участников рынка привлекли прогнозы об урожае, считает специалист.

«Второй момент — сейчас начало июня, и во многих странах уже подводят предварительные итоги посевных, формируются виды на урожай, происходит какая-то корректировка. Третье — помимо вариантов вывоза украинского зерна был озвучен хороший прогноз по российскому урожаю. Россия тоже большой поставщик пшеницы третьего класса на мировой рынок» — пояснил доктор экономических наук.

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Аналитики итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti сообщили, что мировые цены на зерно снизились на десять процентов и вернулись к биржевым показателям начала апреля. Это произошло после слов президента России Владимира Путина о том, что вывоз возможен через черноморские и азовские порты.

Российский лидер назвал блефом заявления Киева, что Москва мешает вывозить зерно с Украины. Он пообещал мирный проход судов после разминирования портов и добавил, что российские силы не станут пользоваться ситуацией для атаки с моря.

Также Путин отметил, что проще всего вывезти зерно через Белоруссию, но для этого нужно снять с Минска санкции.

Ранее министерство иностранных дел Украины потребовало от Москвы гарантий безопасности для морских портов и судов, чтобы обеспечить вывоз зерна.

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Мария Сметанина
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