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Появление Александра Емельяненко в промоушене Нурмагомедова исключили

Президент Eagle FC заявил, что Александр Емельяненко не будет выступать в промоушене

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Президент промоушена Eagle FC Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров исключил проведение поединка с участием бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Завуров сослался на интервью Емельяненко, где у тяжеловеса наблюдались проблемы со здоровьем. «Там он еле ходил. Наверное, как минимум в нашей лиге, такого боя не будет. Ничего против него лично не имею. Просто у нас такой промоушен, мы так себя позиционируем», — объяснил он.

31 мая менеджер Емельяненко Никита Бурчак заявил, что боец отправлен на лечение в реабилитационный центр. Он добавил, что столица плохо влияла на тяжеловеса из-за обилия соблазнов.

30 мая врач-терапевт Андрей Звонков допустил, что у Емельяненко проявляются признаки поражения коры головного мозга. Специалист сослался на поведение тяжеловеса на интервью Sport24. Эксперт подчеркнул, что Емельяненко мог беседовать в состоянии алкогольного опьянения.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. В ММА спортсмен провел 38 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью.

Николай Костюков
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