В Китае назвали истинное предназначение американских РСЗО HIMARS для Киева

Обозреватель Global Times: поставки американских РСЗО HIMARS не помогут Украине победить

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами, которые США поставят Украине не окажут влияния на развитие украинского кризиса. Об этом написал обозреватель китайской газеты Global Times.

«США передают системы Украине сугубо для демонстрации позиции. РСЗО не помогут одержать верх, и сторонам следует это понимать», — говорится в материале.

По мнению автора, военные ВСУ не проходили обучение по эксплуатации данных орудий и не знают, как их использовать. Он также отметил, что мощность РСЗО не стоит переоценивать.

1 июня президент США Джо Байден сообщил, что Пентагон поставит Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами в рамках военной помощи. Передача РСЗО стала возможной благодаря дополнительному финансированию для Киева, которое было одобрено при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе.

