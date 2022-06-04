Украина попросила Индию стать гарантом ее безопасности

The Hindu: Украина просит Индию помочь в восстановлении страны

Украина просит Индию стать одним из гарантов ее безопасности и принять участие в восстановлении страны. Об этом сообщает газета The Hindu.

«Мы также ожидаем, что Индия будет активно участвовать в послевоенном восстановлении [Украины]. Украина ожидает от Индии больше гуманитарной помощи, лекарств, некоторой технической и финансовой поддержки», — пишет издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что Индия уже предоставила Украине около 230 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, большой объем помощи был предоставлен фармацевтическими компаниями, штаб-квартиры которых находятся в Индии, но с офисами на Украине и Восточной Европе.

В мае президент Украины Владимир Зеленский попросил у лидеров стран «Большой семерки» помощи в восстановлении экономики страны. Страны G7, в свою очередь, отметили, что выделили свыше 24 миллиардов долларов на 2022 год, и обещали дополнительную поддержку.