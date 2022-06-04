Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Украина попросила Индию стать гарантом ее безопасности

The Hindu: Украина просит Индию помочь в восстановлении страны

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Украина просит Индию стать одним из гарантов ее безопасности и принять участие в восстановлении страны. Об этом сообщает газета The Hindu.

«Мы также ожидаем, что Индия будет активно участвовать в послевоенном восстановлении [Украины]. Украина ожидает от Индии больше гуманитарной помощи, лекарств, некоторой технической и финансовой поддержки», — пишет издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что Индия уже предоставила Украине около 230 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, большой объем помощи был предоставлен фармацевтическими компаниями, штаб-квартиры которых находятся в Индии, но с офисами на Украине и Восточной Европе.

В мае президент Украины Владимир Зеленский попросил у лидеров стран «Большой семерки» помощи в восстановлении экономики страны. Страны G7, в свою очередь, отметили, что выделили свыше 24 миллиардов долларов на 2022 год, и обещали дополнительную поддержку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об ударе по центру артподготовки ВСУ
В России выявили 4101 новый случай коронавируса
Оценена концентрация вредных веществ после пожара в московском бизнес-центре
Швейцария запретила Дании и Германии поставлять на Украину боеприпасы
Захарова упрекнула ФРГ за заявления о свободной работе российских СМИ в стране
Стало известно о состоянии начальника главка МЧС Москвы после инфаркта
Украина попросила Индию стать гарантом ее безопасности
Фигурант дела Литвиненко умер от последствий коронавируса
Россиянам раскрыли рецепт полезной окрошки
В России объяснили приостановку переговоров с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.