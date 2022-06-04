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Кучеров повторил рекорд Овечкина в Кубке Стэнли

Хоккеист «Тампы» Кучеров повторил рекорд Овечкина по очкам в большинстве в Кубке Стэнли

Фото: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заработал два очка во втором матче полуфинала Кубка Стэнли сезона-2021/2022 против «Нью-Йорк Рейнджерс». Статистика доступна на сайте турнира.

Кучеров забросил шайбу и отметился результативной передачей. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 3:2. 28-летний хоккеист набрал 61 очко в плей-офф НХЛ за карьеру в большинстве, повторив рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Спортсмен вышел на третье место по этому показателю место.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Третий матч серии пройдет в Тампе 5 июня. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа». В составе команды, помимо Кучерова, выступают голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев.

Анастасия Борисова
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