Собчак раскрыла стоимость обучения дочери Литвиновой в Бельгии

Собчак рассказала, во сколько обходится обучение дочери Ренаты Литвиновой в Антверпене

Телеведущая Ксения Собчак раскрыла, во сколько обходится обучение 20-летней дочери актрисы Ренаты Литвиновой Ульяны Добровской в Бельгии. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Собчак, дочь Литвиновой Добровская учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена. «Стоимость учебы в академии — от 7,5 тысячи долларов (475,2 тысячи рублей) в год», — уточнила телеведущая.

Собчак отметила, что Добровская показала свою коллекцию на финальном фэшн-показе.

Телеведущая уточнила, что в этой же академии учился дизайнер Демна Гвасалия. Он присутствовал на показе вместе с Литвиновой и певицей Земфирой.

В числе прочих выпускников учебного заведения — бельгийский модельер Мартин Маржела и кутюрье Дрис ван Нотен.

Ранее сообщалось, что 55-летняя советская и российская актриса театра и кино Рената Литвинова рассказала, что во Франции она продолжает лечиться, а также работать: занимается написанием сценария к одному фильму, а также съемками другого. В проекте, над которым сейчас трудится Рената, задействованы костюмы бренда Balenciaga, креативным директором которого является близкий друг артистки Демна Гвасалия.