В МИД Британии признали влияние России на «процветание глобального мира»

Глава МИД Британии Трасс: спецоперация РФ имеет огромные последствия для глобального мира

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс оценила влияние спецоперации России на ситуацию в области продовольственной безопасности во всем мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

По мнению руководителя ведомства, действия Москвы имеют огромные «последствия для глобального мира и процветания, а также для продовольственной безопасности».

Трасс также заявила, что за 100 дней российской спецоперации более 6,6 миллиона человек были вынуждены покинуть Украину. Дипломат напомнила, что Лондон поставил Киеву 10 тысяч ракет в рамках программы военной помощи.

Ранее стало известно, что Великобритания попросила США подписать документы по поставке на Украину РСЗО М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) в течение нескольких недель. Для отправки систем Лондону требуется официальное одобрение Вашингтона.

