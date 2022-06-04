Обвиненной в нападении на собаку Успенской пригрозили пятью годами тюрьмы

Обвиненной в нападении на собаку певице Любови Успенской грозит до пяти лет тюрьмы

Советская и российская певица Любовь Успенская, которую обвинили в нападении на собаку, может оказаться за решеткой. Об этом сообщает «Пятый канал».

По информации издания, владелица пострадавшего пса Юлия обратилась за помощью к адвокату Александру Добровинскому, пытаясь решить вопрос с Успенской мирным путем, потребовав от последней компенсацию для оплаты операции животному, который чуть не лишился глаза. Однако певица не приняла предложенные условия.

«Я долго ждала — вдруг человек одумается и придет решить вопрос по-соседски. Теперь мы хотим только справедливости и решения вопроса по закону», — объяснила обладательница избитой собаки. Юрист уточнил, что теперь исполнительнице грозит от 3 до 5 лет лишения свободы за избиение животного.

Любовь Успенскую обвинили в избиении собаки 30 мая. Как утверждают очевидцы, Успенская набросилась на щенка и начала бить его рукояткой от поводка. Прогоняя собаку, она забежала на территорию соседнего дома, где находился еще один французский бульдог.

Знаменитость, в свою очередь, заявила, что гуляла с дочерью Татьяной и своим йоркширским терьером Джюни по коттеджному поселку. В этот момент на питомца напали соседские собаки, и она попыталась его защитить.