Индию и Китай предложили на роль посредника в украинском конфликте

В ФРГ предложили Индию и Китай на роль медиатора в разрешении конфликта на Украине

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил, что Индия, Китай или ЮАР могли бы стать медиатором в разрешении украинского конфликта. Его слова приводит ТАСС.

Политик из ФРГ пояснил, что посредником в конфликте на Украине могли бы стать страны, роль которых была бы приемлема и для Киева, и для Москвы.

«Это могут быть те, кто воздержался от осуждения России на заседании Генассамблеи ООН. К примеру, Индия, Китай или ЮАР», — предложил Мютцених. Он уточнил, что считает лучшим посредником ООН, но сомневается, что такой вариант подойдет Москве.

По словам политика, Германия не подходит на эту роль. «С точки зрения России, мы сразу заняли слишком четкую позицию, осудили войну и начали выступать в пользу санкций. Это делает нас для России неприемлемым посредником», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в интервью региональной прессе заявил, что Россию нельзя унижать, так как в будущем странам придется сотрудничать с Москвой. Он выразил уверенность в том, что Париж должен выполнять роль посредника в выходе из кризиса с помощью дипломатии.