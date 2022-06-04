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В МИД Китая раскрыли США правду на примере поставок оружия Киеву

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь указал на огромные военные расходы США из-за Киева

Фото: Carlos Garcia / Reuters

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в своем Twitter-аккаунте раскрыл США правду на примере огромных поставок оружия Киеву, заявив, что военный бюджет страны в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли.

На опубликованной в посте картинке изображена гора долларов, выделенных Вашингтоном на поддержку Украины. Рядом оказалась небольшая пачка банкнот, олицетворяющая все американские инвестиции в десять стран, которые входят в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (ЮВА). Из иллюстрации следует, что для Киева американская администрация пожертвовала сумму примерно в 400 раз больше, чем для стран ЮВА.

«Разница в 400 крат показывает, как сильно правительство США любит воевать», — указал дипломат.

США объявили о подготовке нового пакета помощи 27 мая. В Вашингтоне отметили, что будут поставлены продвинутые ракетные системы дальнего действия. При этом долгое время американская сторона опасалась отправлять Киеву эти вооружения, она предполагала, что военные Украины «могут использовать их для наступательных действий на территории России».

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Марина Совина
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