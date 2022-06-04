Минобороны РФ сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных наемников под Одессой

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что ракетный удар по пункту был нанесен в районе села Дачное Одесской области.

Кроме того, в ведомстве доложили о поражении 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух пунктов управления, шести складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Веселое и Бахмут Донецкой народной республики, Спорное, Подлесное и Лоскутовка Луганской народной республики.

О начале российской спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля.