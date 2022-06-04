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ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных наемников под Одессой

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что ракетный удар по пункту был нанесен в районе села Дачное Одесской области.

Кроме того, в ведомстве доложили о поражении 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух пунктов управления, шести складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Веселое и Бахмут Донецкой народной республики, Спорное, Подлесное и Лоскутовка Луганской народной республики.

О начале российской спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля.

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Варвара Кошечкина
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