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Японский 83-летний яхтсмен стал самым пожилым пересекшим Тихий океан человеком

Kyodo: японский яхтсмен стал самым пожилым человеком, который пересек Тихий океан

Фото: Artak Petrosyan / Unsplash

Японский яхтсмен Кэнити Хория в возрасте 83 года стал самым пожилым человеком, который в одиночку без остановок пересек Тихий океан. Об этом сообщает агентство Kyodo.

27 марта 83-летний японец вышел из порта американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, и проплыл 8,5 тысячи километров на шестиметровой яхте Suntory Mermaid III. В субботу он достиг пролива Кии между островами Хонсю и Сикоку, который соединяет Внутреннее Японское море и Тихий океан.

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«Я очень счастлив, что смог вернуться домой без серьезных проблем. Я благодарен за поддержку, которую получал от всех вас», — заявил Хория .

Яхта японца оснащена солнечными панелями, которые обеспечивают ее потребность в электричестве. Для общения путешественник использовал спутниковый телефон.

Путешествие мужчины повторило путь, который он проделал в 1962 году, когда стал первым яхтсменом, который пересек Тихий океан в одиночку без захода в порты, но в обратном направлении. Тогда его путь занял 90 дней. У мужчины, которому тогда было 23 года, не было с собой паспорта.

Путешественник заявил, что планирует и далее бросать себе вызовы до тех пор, пока ему не исполнится сто лет.

Ранее сообщалось, что 83-летний капитан маленькой парусной шлюпки Mermaid III Кэнъити Хориэ отправился из Сан-Франциско, США, в Осаку, Япония, чтобы в одиночку пересечь Тихий океан. Учитывая возможные трудности и неблагоприятные погодные явления, моряк планировал переплыть через Тихий океан за два с половиной месяца.

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Алиса Дмитриева
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