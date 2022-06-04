Россиянам напомнили о полагающихся им социальных выплатах

Депутат Бессараб напомнила о праве россиян на бесплатные лекарства для детей

В России есть льготы, которые полагаются каждому гражданину страны. Но при этом основные выплаты остаются за теми, кто особо уязвим перед экономическими трудностями, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

Уязвимые граждане

Светлана Бессараб уточнила, какие категории граждан относятся к особо уязвимым перед экономическими проблемами.

«Такие социальные выплаты подразделяются по категориям получателей: пенсионеры, нуждающиеся граждане и семьи с детьми. Сегодня у нас нуждающиеся семьи с детьми защищены начиная задолго от рождения малыша и заканчивая 18-летием или когда ребенок оканчивает школу. Еще одна категория — дети-сироты. Они имеют право на получение пенсии по потере кормильца и после 18-летия, если продолжают учиться на очном отделении», — напомнила депутат.

Нуждающиеся граждане, помимо социальных выплат имеют еще некоторые льготы, отметила Бессараб

«Для них предусмотрено повышение квалификации через заключение социального контракта, можно открыть свое дело или завести личное подсобное хозяйство. Для этого нужно обратиться в Центр занятости населения со справкой о доходах и попросить о поддержке государства», — сказала она.

Право любого россиянина

Также Бессараб напомнила о льготах, на которые имеет право любой россиянин.

«Каждый работодатель отчисляет выплаты в фонд социального страхования, пенсионный фонд и так далее. Мы имеем право на бесплатное оказание медицинской помощи. В отдельных случаях граждане могут забывать о том, что они имеют право на бесплатные лекарства. Например, когда они выписываются детям до 6 лет», — упомянула депутат.

Сроки новой индексации

Бессараб также отметила, что сейчас индексация социальных выплат ожидается по плану. Но если будет существенная инфляция, может быть внеплановое увеличение пособий.

Напомню, что социальные выплаты 1 января были увеличены на 8,6 процента с опережением роста уровня инфляции, а 1 июня эти выплаты были повышены еще на 10 процентов Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Если инфляция не будет существенной, а пока нам удается справиться с экономическими вызовами, то, скорее всего, следующее повышение состоится с учетом сроков, установленных законодательством: что-то — 1 января, что-то — 1 апреля. Но время покажет. Потому что до конца этого года у правительства сохраняется право на быстрое реагирование в случае необходимости повышения социальных выплат еще раз», — заключила депутат.

В России с 1 июня увеличился на 10 процентов минимальный размер оплаты труда. С июня МРОТ равняется 15 279 рублям. По подсчетам правительства, его повышение отразится на зарплатах примерно четырех миллионов работников.